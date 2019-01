3 ZDJĘCIA 76 ofiar wybuchu benzyny z przewierconego rurociągu. Mimo że wyciek został wykryty, mimo że przyjechało wojsko, benzyna sikała przez dwie godziny, aż wybuchła. Tlahuelilpan, Meksyk, 19 stycznia 2019 r. (Fot. Claudio Cruz / AP Photo)

Mimo że spowodowany przez złodziei wyciek został wykryty i przyjechało wojsko, by go strzec, benzyna sikała przez dwie godziny, aż wybuchła. Na miejscu było kilkuset okolicznych mieszkańców, którzy czerpali paliwo do plastikowych kanistrów...