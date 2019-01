Czeskie media pełne są historii osób, które przed wieloma laty przyłapano na jeździe bez biletu, a po latach ich dług tak urósł, że nie były w stanie go spłacić. Jeden z najgłośniejszych przypadków dotyczy 15-latki, która dzięki pomocy jednej z organizacji charytatywnych zaskarżyła prawo do egzekucji do Trybunału Konstytucyjnego i zdołała uniknąć gigantycznej kary.

W przeszłości została dwukrotnie złapana na jeździe na gapę – gdy miała sześć i jedenaście lat. Jej dług po latach urósł do 40 tys. koron (ok. 6,7 tys. zł), w żaden sposób nie mogła go spłacić. Dopiero wyrok Trybunału przed dwoma laty obniżył jej karę do 2 tys. koron (ok. 330 zł).

Według oficjalnych danych ponad 860 tys. Czechów, czyli blisko co dziesiąty obywatel, przynajmniej raz w życiu miało egzekucję komorniczą, zaś połowa z nich – nawet cztery i więcej. 6 tys. osób to nieletni, którzy byli karani mandatami, a te urosły do tak wielkich rozmiarów, że skomplikowały ich dorosłe życie.