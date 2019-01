1 ZDJĘCIE Zwolennicy i przeciwnicy brexitu demonstrują w pobliżu siedziby brytyjskiego parlamentu. Londyn, 15 stycznia 2019 r. (Fot. Frank Augstein / AP Photo)

We wtorek wieczorem brytyjski parlament zagłosuje nad umową rozwodową z Brukselą. Komentatorzy spodziewają się, że ją odrzuci, stawiając pod znakiem zapytania przywództwo Theresy May. Co dalej z brexitem?