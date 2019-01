– Chcę robić różne szalone rzeczy, których nigdy dotąd nie robiłam – zapowiada w rozmowie z „New York Timesem” Rahaf al-Kanun, osiemnastoletnia Saudyjka, która na początku stycznia uciekła z kraju i dostała azyl w Kanadzie. Dziś opowiada dziennikarzom, co chce zrobić ze swoim nowym życiem. – Na początek chcę zobaczyć, jak to jest być nastolatką, która może robić, co chce, i ubierać się, jak chce.

Jak opisuje „New York Times”, po trzech pierwszych dniach w Kanadzie Rahaf wydaje się nieco oszołomiona. Nic dziwnego – w ciągu niecałych dwóch tygodni jej życie stanęło na głowie. Z ubezwłasnowolnionej mieszkanki saudyjskiego Hail na północnym zachodzie kraju stała się niezależną kobietą na drugim końcu świata.

– Kiedy widzę jak ciepło mnie tu przywitano i ile dostałam miłości, jestem pewna, że to kraj, który szanuje prawa i godność człowieka – przekonuje Rahaf. – Chociaż muszę przyznać, że jest tu dosyć zimno.