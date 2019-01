55-letni Felix Tshisekedi, przywódca Unii Demokracji i Postępu Społecznego, jest synem znanego lidera opozycji za reżimu Mobutu, Etienne Tshisekediego, który zmarł w zeszłym roku, pozostawiając Felixowi partię niejako w spadku. Krytycy oceniają, że brakuje mu charyzmy i doświadczenia.

Będzie on dopiero drugim przywódcą Demokratycznej Republiki Konga, jakiemu udało się zdobyć władzę w drodze wyborów. Przed nim dokonał tego Patrice Lumumba, pierwszy premier po wyzwoleniu się Konga od podległości wobec Belgii w 1960 r. Wkrótce potem Lumumba zginął w zamachu, w którym palce maczała CIA (Amerykanie, raczej niesłusznie, dostrzegli w nim komunistę). Władzę przejął Joseph Desire-Mobutu, który sprawował dyktatorskie rządy aż do 1997 r., kiedy to został obalony przez Laurenta Kabilę. Cztery lata później Kabila-senior został zabity, a urząd prezydenta objął jego syn Joseph.