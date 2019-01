Na kilkadziesiąt dni przed brexitem wcale nie jest on wśród zwykłych Brytyjczyków tematem numer jeden – najlepiej świadczy o tym to, że głośna produkcja Channel 4 w poniedziałkowy wieczór spektakularnie przegrała z konkurencją: 1,1 miliona widzów „Brexit: The Uncivil War” to pięć razy mniej niż widownia BBC One (mecz trzeciej rundy kwalifikacyjnej Pucharu Anglii) oraz ITV (serial kryminalny „Mahnunt”).

Kto nas poprowadzi?

Fabuła Davida Grahama zaczyna się, gdy premier David Cameron spełnia wyborczą obietnicę i rozpisuje referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.

Zwolennicy wyjścia – z różnych stron politycznego spektrum – stają przed wyborem szefa referendalnej kampanii. Wybór mają niewielki, bo choć za Nigelem Farage’em z antyunijnej partii UKIP stoją miliony politycznego sponsora, to polityk ten każdym otwarciem ust zmniejsza, a nie powiększa poparcie dla swojej sprawy. Wygadani torysi, Boris Johnson i Michael Gove, wówczas nie są jeszcze w ogóle identyfikowani z ideą brexitu.