Poniedziałek, tereny zielone przed pałacem westminsterskim. Stacje telewizyjne rozstawiły tu swoje tymczasowe studia, by relacjonować debaty brexitowe i zapowiadane na przyszły tydzień głosowanie nad porozumieniem z Brukselą. Proeuropejska posłanka konserwatystów Anna Soubry, która opowiada się za drugim referendum, udziela wywiadu Simonowi McCoyowi z BBC. Nagle przerywa, bo zgromadzona nieopodal grupka zgromadzonych skanduje coraz głośniej: „Soubry to nazistka, Soubry to nazistka!...”.

Posłanka zaznacza, że sprzeciwia się nazywaniu jej w ten sposób. Prowadzący jest wyraźnie zakłopotany, próbuje przepraszać.

– Przykro mi, ale uważam, że to niesłychane. Oto, co się stało z naszym krajem – dodaje Soubry.

Sytuacja powtarza się podczas jej wywiadu z Kay Burley ze Sky News.

Na zamieszczonym na Twitterze nagraniu widać, jak rozeźleni protestujący towarzyszą posłance w drodze powrotnej do parlamentu. Otaczają ją wąskim pierścieniem, ktoś wykrzykuje: