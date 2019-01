Liczby w Indiach zwykle robią wrażenie, więc od nich zacznijmy. W zeszłym tygodniu 5 mln Hindusek sformowało długi na 620 km (to jak ze Szczecina do Krakowa) żywy łańcuch poparcia dla udostępnienia świątyni Sabarimala kobietom. Słychać było, że może to „największe zgromadzenie kobiet na świecie”.

W zamieszkach od początku roku aresztowano ponad 5 tys. osób – głównie po stronie narodowców, którzy pomimo wyroku sądu nie chcą dopuścić do otwarcia świątyni. Ale stopę w Sabarimali zdołały postawić tylko trzy panie (znane z nazwiska, bo nieoficjalnie mówi się o ośmiu lub dziesięciu).

Ten bóg żyje w celibacie

Zaczęło się w październiku, gdy indyjski sąd najwyższy ogłosił, iż „prawo do praktyk religijnych przysługuje zarówno mężczyznom, jak i kobietom, i nie może naruszać niczyjej godności”. Była to odpowiedź na petycję domagającą się otwarcia dla kobiet świątyni Sabarimala. To ważny i niezwykle popularny ośrodek kultu Ayyappana, syna Sziwy i Mohini, żeńskiego wcielenia Wisznu. Ponieważ bóg ten żyje w celibacie, kobiety powinny się trzymać z daleka, żeby go nie „rozpraszać” – tak przynajmniej uznały władze świątyni i w latach 70. formalnie zabroniły wstępu wszystkim kobietom między 10. a 50. rokiem życia, czyli w okresie, gdy mogą być płodne. Teraz sąd uznał zakaz za niezgodny z konstytucją.