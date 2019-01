W raporcie z sierpnia eksperci Organizacji Narodów Zjednoczonych oskarżyli Chiny, że zamieniły Sinkiang, autonomiczny region zamieszkany przez muzułmańskich Ujgurów, w masowy obóz internowania. W rozległej prowincji od dwóch lat działa sieć obozów reedukacji, w których osadzono już milion (niektóre raporty mówią o dwóch milionach) Ujgurów i Kazachów.

Genewa, która rzadko zajmuje się Chinami, członkiem Rady Bezpieczeństwa z prawem weta, tym razem nie odpuszcza. Na początku grudnia Michelle Bachelet, wysoka komisarz ds. praw człowieka ONZ, zwróciła się do Pekinu o wpuszczenie na miejsce obserwatorów.

Ośrodki dla „zainfekowanych światopoglądem ekstremistycznym”

Z początku Chiny zignorowały raporty. Gubernator prowincji Shohrat Zahir nazwał je „oszczerczymi kłamstwami”. Pekin zmienił jednak metodę i zaprosił krytyków do siebie. By pokazać, że nie ma nic do ukrycia, wpuścił właśnie do Sinkiangu niedużą grupę zachodnich korespondentów, w tym agencji informacyjnej Reuters.