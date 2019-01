W listopadzie media społecznościowe obiegło zdjęcie z domniemanego ślubu Mohammeda V w Moskwie. Sułtan, odziany w tradycyjny malezyjski garnitur i czarny songkok (odpowiednik tureckiego fezu) na głowie, trzyma za dłoń smukłą jasnolicą piękność w białej sukni ślubnej i welonie.

Na późniejszym selfie wykonanym przez Rosjankę pozuje ona już w hidżabie w towarzystwie wyraźnie zadowolonego monarchy.

Całkowity brak doniesień o nowej żonie sułtana w mediach malezyjskich pozwala sądzić, że ślub wziął potajemnie, z zaskoczenia lub przynajmniej wbrew rodzinie i dworowi.

Jego wybranka to 25-letnia Oksana Wojewodina, znana z tego, że w 2015 r. została miss Moskwy. Pozostaje zagadką, jak i kiedy poznała dwa razy starszego sułtana. Mohammed V w listopadzie udał się do Moskwy na leczenie, ale mógł być to tylko pretekst.

Z Oksany Rihana

Wojewodina przeszła na islam i zmieniła nazwisko na Rihana Oksana Gorbaczenko.