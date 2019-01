W pierwszych latach pontyfikatu Franciszek nie doceniał wagi problemu, ale w 2018 r. stało się jasne, że to właśnie bilans w oczyszczaniu Kościoła będzie kluczowy w ocenach jego rządów.

Zadanie jest tym trudniejsze, że zwłaszcza w USA sprawa rozliczeń z pedofilii (i jej tuszowania) jest wykorzystywana przez część biskupów oraz wpływowych świeckich do walk o wpływy oraz do zwalczania bardziej „wyrozumiałej” linii Franciszka co do nauczania Kościoła, m.in. w kwestii rodziny, traktowania rozwodników czy gejów.

Chilijskie grzechy

Pierwszą katastrofą Franciszka w 2018 r. była styczniowa podróż do Chile, gdzie papież potwierdził swe wsparcie dla jednego z biskupów pomimo – odrzucanych wówczas przez Watykan – oskarżeń, że ten w przeszłości uczestniczył w tuszowaniu przestępstw pedofilskich.

Dopiero dochodzenie zarządzone przez Franciszka po powrocie z Chile w sprawie krycia przestępstw w tamtejszym kościele skłoniło go do publicznych przeprosin oraz do złożenia dymisji przez wszystkich nieemerytowanych biskupów. Papież przyjął dotąd siedem z nich. A w grudniu ze swej dziewięcioosobowej Rady Kardynałów usunął Chilijczyka Francisca Javiera Errazuriza (oskarżanego o współudział o tuszowanie pedofilii w Chile) oraz Australijczyka George’a Pella, którego rada przysięgłych uznała przed kilkoma tygodniami za winnego wykorzystywania dwóch chłopców w latach 90.