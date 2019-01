Przedstawienie odbywa się przy otwartej kurtynie, a sceną jest cały kraj. Czasami przypomina ludową sagę, czasami tragedię, czasami komedię, czasami tragifarsę, ale cały czas trzyma w napięciu. Ruch „żółtych kamizelek” skłania do stosowania teatralnych metafor, bo sam liczy swoje sobotnie operacje w aktach. W sobotę 5 stycznia nastąpił „akt VIII”, który tym razem może przeciągnąć się do niedzieli, bo padły zapowiedzi odrębnych manifestacji kobiet w żółtych kamizelkach.

Na razie w sobotniej części „aktu VIII” wzięło udział blisko 50 tys. osób. To kilkakrotnie mniej niż w „akcie I” z 17 listopada ubiegłego roku, kiedy na ulice wyszły 282 tys. manifestantów. W kolejnych aktach liczba uczestników systematycznie malała, by w weekend przed Nowym Rokiem spaść do 32 tys.

„Żółte kamizelki” interpretują informacje o „akcie VIII” z udziałem 50 tys. osób jako od dawna oczekiwane „drgnięcie” i jako zapowiadany od kilku tygodni wzrost mobilizacji po okresie świąteczno-noworocznego marazmu i wycofania się w sferę rodzinną.