Według Kudrina to właśnie inflacja w znacznej mierze zjadła dochody Rosjan. Urząd statystyczny Rosstat prognozował w październiku jej wzrost o 2,7 proc. Jednak zdaniem Kudrina było to jednak aż 4,2 proc. Szacuje on, że wzrost realnych dochodów obywateli za cały miniony rok wyniósł od 0 do 0,4 proc.

Jeśli dane te się potwierdzą, oznacza to, że wyniki gospodarcze są znacznie poniżej zapowiedzi rosyjskich władz. Na początku grudnia premier Dmitrij Miedwiediew publicznie zapewniał, że realne dochody Rosjan w 2018 r. wzrosły o blisko 2 proc.

– Odwróciliśmy trend spadających dochodów. To było najgorsze, najbardziej niebezpieczne dla kraju – mówił Miedwiediew.

Według ekonomisty Antona Tabaka, cytowanego przez gazetę „Rbc”, nic nie wskazuje na to, by sytuacja w tym roku miała się poprawić, bo już pod koniec 2018 r. widać było spowolnienie konsumpcji oraz spadek sprzedaży detalicznej. Zaś dławienie inflacji poprzez podnoszenie stóp procentowych odbije się niekorzystnie na budownictwie mieszkaniowym. Tabak przewiduje, że w tym roku władze będą chciały ograniczyć koszty polityki społecznej, gromadząc oszczędności na wypadek załamania koniunktury na świecie.