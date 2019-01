Głównym tematem półtoragodzinnego spotkania w środę w Białym Domu były decyzje Donalda Trumpa z końca grudnia: o wycofaniu wszystkich żołnierzy USA z Syrii oraz okrojeniu o połowę kontyngentu w Afganistanie.

Trump od dawna podawał w wątpliwość sens zamorskich ekspedycji wojskowych i nie było w tym nic osobliwego – część ekspertów się z tym stanowiskiem zgadzała, choć większość oceniała, że kontynuacja tych misji jest mniejszym złem niż ich przerwanie.

Jednak ostatnia tyrada Trumpa sugeruje, że decyzje o wycofaniu wojsk – prawdopodobnie z nikim niekonsultowane – nie są owocem analizy strategicznej, lecz ignorancji prezydenta.

Po co Sowieci weszli do Afganistanu

Legitymizując sowiecką okupację Afganistanu (1979-89), Trump oznajmił, że Sowieci weszli tam, by walczyć z terrorystami, którzy atakowali ich w Rosji. Mieli do tego prawo, powiedział Trump, ale przez to ZSRR upadł.