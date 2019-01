Paraliż części administracji (tzw. shutdown) wywołała awantura o pieniądze na mur na granicy z Meksykiem: Trump żądał wpisania do ustawy budżetowej 5 mld dol. na ten cel, Demokraci nie chcieli o tym słyszeć.

W efekcie ok. 800 tys. pracowników nie dostaje pensji. Niektórych wysłano na przymusowe bezpłatne urlopy, inni, np. strażnicy graniczni, muszą wykonywać pracę bez wynagrodzeń. Federalne biuro ds. zarządzania personelem rozesłało do ludzi wzory listów z wnioskiem do wynajmujących o tymczasowe obniżenie czynszu.

„Guardian” opisuje historię Johna Deala, podwykonawcy z Wirginii pracującego dla NASA. Opowiada on, że od czasu świąt ani on, ani jego żona – pracująca na rzecz tej samej agencji – nie mają żadnych dochodów. Jedzenie kupuje mieszkająca z nimi córka, która dopiero co zaczęła pracę jako nauczycielka. – Jesteśmy „niebieskimi kołnierzykami”. Nie dostajemy sześciocyfrowych pensji jak Trump czy [wiceprezydent] Mike Pence – mówi Deal.