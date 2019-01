„Ustaliliśmy, że część pomocy żywnościowej trafia do osób, które nie są uprawnione do jej otrzymywania, a część jest sprzedawana dla zysku na bazarach jemeńskiej stolicy” – alarmują eksperci z podlegającego ONZ Światowego Programu Żywnościowego, którzy sprawdzili, co się dzieje z żywnością dowożoną głodującym Jemeńczykom.

Dzieci umierają, rebelianci rozkradają

Specjaliści z WFP nabrali podejrzeń, kiedy szybko wzrosła liczba zgłoszeń, że do wielu z ośmiu milionów mieszkańców Jemenu, którym pomagają każdego miesiąca, nie docierają paczki z jedzeniem. Że pod centra dystrybucji pomocy Funduszu zajeżdżają ciężarówki i wywożą jedzenie, które później ląduje na bazarach albo jest rozdawane mieszkańcom kontrolowanych przez rebeliantów prowincji kraju.

Zarządzona w tej sytuacji kontrola okazała się miażdżąca. „W sierpniu i we wrześniu ok. 1,2 tys. ton jedzenia nielegalnie wywieziono z siedmiu ośrodków dystrybucji w Sanie i rozdano albo sprzedano osobom nieuprawnionym do otrzymania pomocy" – czytamy w oświadczeniu organizacji.