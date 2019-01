– Choć Rumunia wydaje się technicznie przygotowana, to obawiam się, iż rząd w Bukareszcie nie zrozumiał do końca, co oznacza objęcie przewodnictwa krajów Unii Europejskiej – powiedział niedawno dziennikowi „Welt am Sonntag” Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej. Dodał też, że kraj ten powinien występować jako „spójna całość” na forum europejskim, by „wzmacniać jedność Europy”.

W pierwszym półroczu Unię czekają ważne wydarzenia: brexit, negocjacje budżetowe, podpisanie porozumień pomiędzy Macedonią i Grecją oraz Kosowem i Serbią.

Tymczasem Rumunia jest daleka od politycznej stabilności. Rządzący socjaldemokraci z partii PSD cieszą się wprawdzie sporym poparciem, ale porównywalne ma obecnie opozycja z Partii Narodowo-Liberalnej.

Na antyrządowe demonstracje w kraju w ubiegłym roku przychodziło nawet 80 tys. osób, a od 2017 r. rumuński rząd miał już trzech premierów (dziś szefem rządu jest Viorica Dancila). W listopadzie, na dwa miesiące przed objęciem przewodnictwa w UE, ze stanowiska zrezygnował zaś minister ds. europejskich.