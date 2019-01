Gdy 69-letnia senatorka ze stanu Massachusetts Elisabeth Warren ogłosiła w sylwestra, że będzie startować w wyborach prezydenckich w 2020 r., reporterzy zapytali Donalda Trumpa, czy demokratka ma szansę go pokonać. „Nie wiem, musicie spytać jej psychiatry” – odparował prezydent. Skąd ta wyjątkowo ostra wypowiedź nawet jak na standardy Trumpa? Ataki Demokratów na republikańskiego gospodarza Białego Domu to w sumie nic nowego, ale nie każdemu zdarzyło się, tak jak Warren, nazwać go „nieudacznikiem”, „małą samolubną kanalią” czy „żałosnym dusigroszem”.

Senatorka nie marnuje żadnej okazji, by dopiec Trumpowi, i często atakuje go na Twitterze. Ten odpłaca jej pięknym za nadobne, nazywając ją notorycznie „Pocahontas” – to aluzja do wyznania Warren, że ma w żyłach indiańską krew. Czas pokaże, czy taka otwarta walka wet za wet z Trumpem się opłaci, czy też lepiej byłoby czasem nie reagować na zaczepki. Tak czy inaczej, Elizabeth Warren jest pierwszą poważną kandydatką, która publicznie potwierdziła swój start w nadchodzących wyborach prezydenckich.