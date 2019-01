Kobietom w wieku menstruacyjnym wstęp do świątyni Ayyappana w Thiruvanthapuram, stolicy Kerali, jest od wieków zakazany. Minionej nocy dwie kobiety wkradły się jednak do jej wnętrza, powołując się na niedawny wyrok sądu najwyższego.

Po ujawnieniu filmu wideoz tego wydarzenia, wśród obrońców Ayyappana zapanowało wzburzenie. Grupy rozgniewanych tradycjonalistów z czarnymi flagami sparaliżowały ruch i otoczyły budynki rządowe w Thiruvanthapuram. Policja rozpędziła tłum przy użyciu gazu łzawiącego i armatek wodnych.

Sąd: zakaz łamie konstytucję

Słynną Sabarimalę, świątynię Ayyappana, najbardziej popularnego hinduistycznego bóstwa w stanie Kerala, odwiedzają co roku miliony pielgrzymów. Przed udaniem się do położonego na wysokiej górze sanktuarium przez miesiąc poszczą i oczyszczają się. Ayyappan, przystojny i cnotliwy Pan Wzrostu, syn Sziwy i Mohini, jest też czczony w sąsiednich stanach. Jednak tylko przez mężczyzn – uważanym za nieczyste kobietom w wieku menstruacyjnym (od 10. do 50. roku życia) wstęp jest zakazany.