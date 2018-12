Calais we Francji jest od dawna bramą do Albionu dla przybyszy z Afryki i Bliskiego Wschodu, którzy – pokonawszy Morze Śródziemne – marzą o dotarciu na Wyspy. Dotychczas najczęściej próbowali się włamywać do ciężarówek zmierzających na promy do Dover. Na kanale La Manche coraz częściej widać jednak pontony i inne małe łódki – to widok znany z wybrzeży włoskiej Lampedusy czy szlaku z tureckiego Bodrum na grecką wyspę Kos.

W niedzielę rano brytyjskie władze zatrzymały na plaży w hrabstwie Kent sześciu Irańczyków. W święta Bożego Narodzenia kanał La Manche próbowało przekroczyć w pięciu różnych próbach ponad 40 osób. Od listopada było ich ponad 220.

Brytyjski minister spraw wewnętrznych Sajid Javid skrócił z tego powodu wakacje w Republice Południowej Afryki. Wspólnie z francuskim odpowiednikiem Christophe’em Castanerem zapowiedzieli zwiększenie liczby patroli, skierowaną do imigrantów kampanię informacyjną o niebezpieczeństwach związanych z próbami pokonania szlaku i wymianę informacji wywiadowczych o siatkach przemytników w okolicy.