Informacje wyciekły z ośrodka dla przesiedleńców Hana w prowincji Gyeongsang Północny, kiedy w ubiegłym tygodniu hakerzy włamali się do jednego z miejscowych komputerów - informuje cytowany przez Reutersa urzędnik południowokoreańskiego ministerstwa ds. zjednoczenia. Resort prowadzi śledztwo w sprawie wycieku i zapewnia, że „zrobi, co może, by w przyszłości uniknąć podobnych incydentów".

Zmienią nazwiska i adresy

Według resortu to pierwszy tak duży wyciek informacji na temat zbiegów z Korei Północnej. Osoby, których dane wyciekły, zostały już poinformowane o ataku, jednak nie jest jasne, czy ich rodzinom, które pozostały w kraju, może grozić niebezpieczeństwo. Jak przekonuje cytowany w BBC Sokeel Park, ekspert z międzynarodowego NGO’su Wolność w Korei Północnej, wielu uciekinierów na pewno z powodu wycieku zechce zmienić nazwiska i adresy.

Dla Pjongjangu dane tysiąca zbiegów to nie lada gratka, bo reżim nie zna tożsamości wszystkich uciekinierów, z których wielu jest uznawanych za osoby zaginione albo zmarłe.