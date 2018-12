24 ukraińskich marynarzy zostało zatrzymanych na Morzu Czarnym 25 listopada, gdy ich trzy jednostki zostały ostrzelane przez rosyjskie okręty (trzech z nich zostało rannych). Oskarża się ich o nielegalne przekroczenie granicy Federacji Rosyjskiej, za co grozi do sześciu lat więzienia. Według Kijowa zostali wzięci do niewoli.

Więźniowie pod specjalnym nadzorem

Aresztowano ich na dwa miesiące. Najpierw byli przetrzymywani na Krymie, 29 listopada zostali przewiezieni do Moskwy, do dwóch aresztów śledczych. 21 znajduje się w Lefortowie, a trzech rannych – w szpitalu Matrosskaj Tiszyny, czyli aresztu śledczego nr 1.

Więzienie Lefortowo powstało w 1881 r. W czasach Wielkiego Terroru w latach 30. ubiegłego wieku NKWD torturami wymuszało tam zeznania. W latach 1954-91 r. był to areszt śledczy KGB, w którym siedziało wielu znanych dysydentów. Do roku 2005 Lefortowo należało do Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), dziś podlega ministerstwu sprawiedliwości. Jednak zdaniem rosyjskiego adwokata Nikołaja Połozowa nadal jest kontrolowane przez FSB, której zarząd śledczy sąsiaduje z aresztem.