Fotel szefa Federalnej Służby Statystyki Państwowej (Rosstat) stracił właśnie Aleksandr Surinow, który siedział na nim przez ostatnie dziewięć lat. Doświadczonego profesjonalistę zastąpił Paweł Małkow, 38-letni technokrata, który nigdy wcześniej ze statystyką nie miał do czynienia, ale jest uważany za przebojowego optymistę.

A taki zuch się przyda. Choćby po to, by prezydent Władimir Putin na swych kolejnych „wielkich” konferencjach prasowych nie zaliczał tak wielu kompromitujących wpadek jak w miniony czwartek. Wtedy w ciągu niespełna czterech godzin rozmowy z dziennikarzami aż 23 razy powiedział nieprawdę, podając dane znacznie bardziej optymistyczne od tych, które publikuje Rosstat.

Sztuka właściwego liczenia

Prezydent zapewniał, że w tym roku – pierwszy raz od pięciu lat – wzrosną realne dochody Rosjan, które od 2013 r. spadły o co najmniej 11 proc. Teraz według prezydenta wzrost będzie niewielki, bo o 0,5 proc., ale są powody do optymizmu. Tymczasem oficjalni statystycy podają, że od stycznia do października dochody obywateli zmalały o 0,1 proc., ale im bliżej końca roku, tym szybciej się kurczą. 2018 r. będzie więc piątym już rokiem spadku.