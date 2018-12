Badanie było ogromne. Naukowcy z Cambridge przepytali ponad 650 tys. Brytyjczyków w wieku 16-89 lat. Wyszło im, że przekonanie, iż mężczyźni wolą działać, a jeśli już rozmawiają, to o samochodach, za to kobiety uwielbiają wszystko roztrząsać, a ich domeną są emocje, to niekoniecznie wyłącznie wyświechtany stereotyp.

Dajmy chłopcu lalki…

Nie od dziś badacze próbują naukowo dowieść, że „kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa”, a różnice w sposobie myślenia płci są uwarunkowane biologicznie, a nie tylko społecznie. Innymi słowy, chcą udowodnić, że nawet gdyby chłopcu od małego podsuwać lalki i rozmawiać z nim o uczuciach, i tak jako dorosły mężczyzna wolałby działać, niż mówić, a w kwestii emocji i empatii pozostałby lata świetlne za koleżankami.

Tym razem badacze z Cambridge mieli konkretny cel: sprawdzić na imponująco dużej grupie respondentów, czy prawdziwa jest kontrowersyjna teoria działania ludzkiego mózgu, zgodnie z którą ludzi można podzielić na tych, którzy bardziej „empatyzują”, i takich, których mózgi wolą „systematyzować”. I czy prawdą jest, że ci pierwsi to najczęściej kobiety, a drudzy – mężczyźni.