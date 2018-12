Projekt nowej konstytucji, która ma zastąpić poprzednią z 1976 roku, został 22 grudnia jednogłośnie przegłosowany przez 560 posłów zgromadzenia narodowego. W ostatniej chwili nastąpiły dwie zmiany w stosunku do projektu, nad którym przez kilka miesięcy dyskutowano na „zebraniach kolektywów”.

Nagle reżim komunistyczny wykreślił artykuł 68, który określał małżeństwo jako równoprawny związek dwóch osób, bez względu na ich płeć. Miał on zastąpić stary zapis, który definiował małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Teraz konstytucja w ogóle nie mówi, co to jest małżeństwo, określa je jedynie jako instytucję prawną i społeczną.

Równie nagle wprowadzono z powrotem postanowienie, że celem narodu kubańskiego jest budowa komunizmu, co wcześniej z projektu wykreślono.

Jednocześnie jednak utrzymano zapisy konstytucji z 1976 r., wedle których ustrój Kuby to jednopartyjne państwo, a „partia komunistyczna odgrywa w nim i w społeczeństwie rolę kierowniczą”. Podobne zapisy państwa bloku sowieckiego przyjmowały w latach 70. ubiegłego wieku, w tym Polska, łącznie z trwałą rolą sojuszu ze Związkiem Radzieckim.