Słowo „rondo” stało się we Francji synonimem pojęcia „bastion buntu”. To właśnie na rondach koncentrowały się akcje protestacyjne ruchu „żółtych kamizelek”. Na rondzie łatwo zablokować ruch w kilku kierunkach jednocześnie, a na trawnikach wokół i na środku ronda wygodnie jest rozbić kwaterę główną w postaci namiotów. Łatwo też rozstawić transparenty widoczne dla wszystkich przejeżdżających, bardzo rozmaite, prawdziwy Hyde Park. Czysto informacyjne, jak „Zarząd ronda”, czy sprzeciwiające się ograniczeniom swobody kierowców: „Precz z radarami, precz z limitowaniem prędkości do 80 km/h, precz z kontrolą techniczną, precz z akcyzami – za dużo tego!”. Ale i prawdziwe krzyki rozpaczy: „Mamy dość marznięcia!”, „Jesteśmy zmęczeni walką o przeżycie!”. Najwięcej było jednak ataków na klasę polityczną w ogólności, a na prezydenta Macrona w szczególności: „Stop okradaniu obywateli przez polityków!”, „Macron, drwisz sobie z ludu!”, „Lud ma dość, Macron na stos!”, a nawet: „Powiesić Macrona!”.