To jedna z tysięcy historii ze starzejącej się trzeciej gospodarki świata. Cztery lata temu Naoko i Takayuki Ida dostali dom. Za darmo, dwupiętrowy. W Okutamie, małej osadzie w tokijskiej prefekturze. Zanim się tam przeprowadzili wraz z trójką dzieci (dwoje nastolatków i pięciolatka), mieszkali u teściów.

– Musieliśmy włożyć dużo pracy w remont, ale naszym marzeniem było przenieść się na wieś i mieć ogród – mówi CNN 45-letni Naoko.

Z mapy znikają całe wsie i miasteczka

W Japonii oferta domu za darmo lub za bezcen nikogo nie dziwi. Na wyspach więcej ludzi umiera, niż się rodzi, przeciętna wieku rośnie.

W efekcie jest tam pełno akiya – domów dusz. To trwałe zjawisko, bo według prognozy Narodowego Instytutu Ludności i Bezpieczeństwa Socjalnego liczba mieszkańców Japonii zmaleje z obecnych 127 mln do 88 mln w 2065 r.

Świadectwem kurczącej się demografii są opuszczone domy na wsi i pustostany na przedmieściach wielkich miast. W 2013 r. doliczono się ich 9 mln. Choć brakuje nowych danych, można sądzić, że w ostatnich latach sytuacja nie uległa poprawie. Badacze z Nomura Research Institute (NRI) szacują, że w 2033 r. liczba pustych domów wzrośnie do 21,7 mln, co oznacza, że co trzecie japońskie mieszkanie będzie stało puste.