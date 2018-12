Zdecydowane działania rządów mają położyć kres temu, co szef FBI Christopher Wray nazwał „bezczelnym i uporczywym” wykradaniem danych, którego „nie można już dłużej tolerować”.

Z podobną determinacją przemówiły dziś Londyn i Canberra. Zachód, który liczył na porozumienie zawarte z Chinami w 2015 r. w sprawie ochrony praw autorskich, dochodzi do wniosku, że został oszukany.

– Żaden kraj nie stanowi bardziej rozległego, poważniejszego i długoterminowego zagrożenia dla naszej gospodarki i cyberinfrastruktury niż Chiny – ogłosił szef FBI.

– To musi się skończyć – wtóruje mu szef brytyjskiej dyplomacji Jeremy Hunt, który nazywa chińskie cyberszpiegostwo „jedną z najpoważniejszych w historii ingerencji przeciwko Zjednoczonemu Królestwu i jego sojusznikom”.

Na odwagę zdobyła się też Australia, do tej pory ostrożna w stosunkach z partnerem, któremu dostarcza surowce do jego wzrostu. – To największy i najbardziej zuchwały atak, z jakim się spotkałem – oświadczył Alastair MacGibbon, szef australijskiego centrum cyberbezpieczeństwa. – Zasięg i skala ataku zapierają dech w piersiach.