Pytanie o możliwość restauracji radzieckich porządków padło akurat teraz nie bez powodu. W środę niezależny Ośrodek Lewady opublikował sensacyjne wyniki sondażu na temat tęsknoty za czasami ZSRR. Równo dwie trzecie Rosjan żałuje, że ZSRR się rozpadł. To skok w skali roku raptowny, bo od razu o 8 pkt proc. Tak wielu tęskniących za dawnymi porządkami nie było w Rosji od kryzysowego 2008 r.

A tę nostalgię dzielą nie tylko ludzie starsi.

Fantomowy ból po stracie kraju, którego nigdy nie widzieli, odczuwa coraz więcej młodych – już 40 proc. Rosjan w wieku od 18 do 24 lat.

Spora w tym zasługa samego Putina, który kiedyś ocenił, że „rozpad ZSRR był największą tragedią XX wieku”, a wychowanie młodego pokolenia buduje na dumie z sukcesów wojennych komunizmu.

Jednak wynik sondażu prezydenta raczej przygnębia, a nie raduje. Rosjanie dziś tęsknią za tym, co było, bo są coraz bardziej rozczarowani tym, co się w ich kraju dzieje dziś. Kończący się rok będzie już piątym z kolei, w którym ich realne dochody spadną. W przyszłym czeka ich drożyzna, wielu obawia się utraty pracy. I co najważniejsze – Rosjanie boleśnie odczuli to, że prezydent wbrew dawnym obietnicom podniósł wiek emerytalny.