Trzy tygodnie temu delegacja 40 mieszkańców dzielnicy w centrum Rio de Janeiro musiała obiecać pracownikom firmy dostarczającej prąd, że będą eskortowani w trakcie poszukiwania awarii linii energetycznej. Elektrycy bali się sami dotrzeć na miejsce, bo uszkodzenie powstało w trakcie trzydniowej strzelaniny pomiędzy gangiem narkotykowym i służbami mundurowymi.

Dzielnica to bowiem Santa Marta, jedna z najbardziej znanych faweli w mieście.

Na ratunek dzielnicom biedoty

W środę 19 grudnia minęło dokładnie dziesięć lat, od kiedy właśnie w Santa Marta z wielką pompą otworzono pierwszy komisariat Unidade de Policia Pacificadora (UPP), czyli Jednostek Policji Pacyfikującej. To był pionierski program mający odmienić oblicze podobnych dzielnic biedoty, w których do tej pory nie było nawet jednej komendy, bo rządziły nimi gangi narkotykowe kontrolujące prowadzące do nich drogi dojazdowe.