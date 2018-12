W środę Biały Dom potwierdził decyzję o wycofaniu wszystkich sił z Syrii. Rzeczniczka Sarah Sanders powiedziała, że żołnierze już zaczęli wracać do domu w związku z rozpoczęciem „następnej fazy tej kampanii”. Nie wiadomo, na czym owa faza miałaby polegać. Sanders powiedziała tylko, że USA i ich sojusznicy „są gotowi ponownie zaangażować się na wszystkich poziomach, jeśli będzie to potrzebne”. I że „zamierzają nadal współpracować, aby uniemożliwić radykalnym islamistom zdobycie terytorium, funduszy, wsparcia i by powstrzymać ich przed zinfiltrowaniem naszych granic”.

Wygląda na to, że jest to kolejna samodzielna decyzja strategiczna Trumpa. Jeszcze parę dni temu Brett McGurk, z ramienia Białego Domu kierujący koalicją do walki z ISIS, odrzucał spekulacje o wycofaniu: – Nikt nie mówi, że oni znikną, nikt nie jest tak naiwny. Zamierzamy tu pozostać i upewnić się, że utrzymamy stabilność.