„Po raz pierwszy od dekad będziemy mieli pełną kontrolę nad tym, kto do nas przybywa. Nowy, oparty na kwalifikacjach system imigracyjny, w którym liczą się talenty i umiejętności pracowników, a nie to, skąd pochodzą. Przyciągnie on najbystrzejszych i najlepszych (…)”, napisała w środę na Twitterze premier Theresa May.

Chwilę później plany nowego systemu imigracyjnego po brexicie ogłosił w Izbie Gmin minister spraw wewnętrznych Sajid Javid. Zakrawa to na ironię losu, gdyż Javid sam jest potomkiem imigrantów. Jego rodzice przybyli na Wyspy z Pakistanu w latach 60. Gdyby stosowano wtedy podobne kryteria imigracyjne, najpewniej nie mieliby szans na nowe życie w Europie, a Javid, miast przewodzić Home Office, mieszkałby wraz z czterema braćmi gdzieś w Islamabadzie lub Karaczi.

Brytyjczycy chcą specjalistów

Nowy system, który ma wejść w życie od 2021 roku, przewiduje, że do Wielkiej Brytanii będą mogli przyjeżdżać pracownicy wykwalifikowani, np. lekarze, inżynierowie czy informatycy. Ludzie z UE i spoza UE będą traktowani jednakowo.