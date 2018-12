Na początku października świat obiegła koszmarna wiadomość: znany dziennikarz, publicysta „Washington Post” wszedł do saudyjskiego konsulatu w Stambule, żeby odebrać potrzebne mu dokumenty. Tam czekało na niego komando zabójców nasłanych z Rijadu przez saudyjskie władze. Zamordowali go i poćwiartowali, a jego szczątków do dziś nie udało się odnaleźć.

Okrucieństwo i tupet, z jakim Saudowie uciszyli regularnie krytykującego ich Jamala Khashoggiego wydają się niemal niewiarygodne, ale Komitet na rzecz Ochrony Dziennikarzy (CPJ) przypomina: skrajnie niebezpieczne warunki pracy dziennikarzy na całym świecie to dziś „nowa normalność”.

34 wyroki za dziennikarskie dochodzenia

Zdaniem ekspertów z organizacji, która na bieżąco zbiera informacje o zabijanych i więzionych dziennikarzach, mijający rok był dla nich wyjątkowo zły.

Na całym świecie, wykonując swoją pracę, zginęło 53 dziennikarzy – to aż dwa razy więcej niż rok wcześniej.