Przewodniczący Chin, który przemawiał we wtorek w Wielkiej Hali Ludowej w sercu Pekinu, uspokoił świat, ze jego kraj „nie będzie nigdy dążyć do hegemonii”.

To nawiązanie do wskazówki Deng Xiaopinga dla następców, by „ukryli swoją siłę i czekali na swój czas”, która kierowała polityką Chin do niedawna.

Ale z drugiej strony to właśnie Xi uznał, że czas, by grać w otwarte karty, już nadszedł – zaczął mówić o „chińskim śnie”, w analogii do amerykańskiego, i ogłaszać „odrodzenie Chin”.

Mocarstwową wizję może jednak popsuć wojna celna z USA, ostatnio zawieszona na 90 dni. Xi we wtorek o niej nie mówił, tak jak nie podjął tematu wiszącej w powietrzu konfrontacji mocarstw na Morzu Południowochińskim ani żadnych innych geopolitycznych zagrożeń.

Podkreślał natomiast wkład Chin „we wspólną przyszłość ludzkości”, której proponują „chińską mądrość i rozwiązania”.