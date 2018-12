2 ZDJĘCIA Ukraiński marynarz na łodzi straży przybrzeżnej. Morze Azowskie, port w Mariupolu, 3 grudnia 2018 (Fot. Evgeniy Maloletka / AP Photo)

Zdarzało się w historii najnowszej, iż Rosja testowała reakcję Zachodu na to, jak daleko może się posunąć. Jeśli Unia Europejska i Stany Zjednoczone nie będą mówiły jednym głosem, zachęci to Rosjan do dalszego działania. Rok 2019 będzie dla Ukrainy przełomowy. Rosja użyje wszelkich dostępnych środków zarówno finansowych, jak i politycznych, by wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich na wiosnę i parlamentarnych jesienią - mówi Wolodymyr Omelan, ukraiński minister infrastruktury.