Sprawę badają federalni prokuratorzy z Nowego Jorku. W środę ujawnili porozumienie zawarte z American Media Inc. (AMI), wydawcą tabloidowego tygodnika „National Enquirer”.

AMI przyznaje w nim, że szef koncernu David Pecker w sierpniu 2015 r. spotkał się z ówczesnym prawnikiem Trumpa Michaelem Cohenem i „co najmniej jeszcze jednym członkiem sztabu”. Pecker „zaoferował pomoc w uporaniu się z negatywnymi historiami o związkach kandydata na prezydenta z kobietami, m.in. poprzez pomoc sztabowi w zidentyfikowaniu takich historii, by można było kupić prawa do nich i uniknąć publikacji”.

Zdaniem źródeł NBC, CNN i „Wall Street Journal” owym „jeszcze jednym członkiem sztabu” był sam Donald Trump.

AMI przyznał się do tego, co „Wall Street Journal” ujawnił już krótko przed wyborami w 2016 roku: że „National Exquier” zapłacił 150 tys. dol. byłej modelce "Playboya" Karen McDougal, by zdusić jej historię o rzekomym romansie z Trumpem.