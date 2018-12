W wiosennych wyborach do Parlamentu Europejskiego trzeba pokazać, że jesteśmy wiarygodni – to teza większości ważnych polityków unijnych, w tym niemieckiego chadeka Manfreda Webera. Jest on kandydatem Europejskiej Partii Ludowej (EPP) na stanowisko szefa nowej Komisji Europejskiej.

Oczywiście z postulatem odzyskania przez UE wiarygodności trzeba się zgodzić. Tylko jakim cudem ma o to zadbać Weber, skoro jego partia deklarująca przywiązanie do europejskich wartości zarazem toleruje w swoich szeregach Fidesz, trzęsącą Węgrami partię Viktora Orbána?

Orbán wyrzucił z Budapesztu Uniwersytet Środkowoeuropejski mimo ostrych protestów polityków UE, w tym Webera. Na innych uczelniach premier kazał zamknąć gender studies (bo to rzekomo nie nauka, lecz ideologia), a EPP miała bronić wolności badań naukowych za wszelką cenę jako fundamentu tożsamości europejskiej. Deklarował to także Weber.