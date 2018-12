Klientka wchodzi do jubilera. Każe sobie pokazać naszyjniki, przymierza jeden z nich i nagle zwiewa. Na wideo, które bije rekordy wyświetleń za Wielkim Murem, sprzedawczyni przeskakuje przez ladę i puszcza się w pogoń za „złodziejką”. A ta po chwili zwalnia, przegląda się w lustrze i wraca do kontuaru. Osoba, która jej towarzyszyła, nakręciła całe „zajście” i wrzuciła do sieci. Niby-kradzieże to nowa moda na chińskich serwisach.

„Kraść” dla draki

Przyszła z Malezji i Indonezji gdzie influencer Harvinth Skin zaczął dla draki „kraść” obuwie. Na Instagramie, którego jest gwiazdą, wstawił filmik ze sobą w roli głównej: odwiedza sklep, wkłada markowe adidasy i ucieka. Personel rusza za nim w pogoń, ale Harvinth Skin wraca do sklepu, zanim zostaje schwytany – jakby chciał tylko wypróbować obuwie. To nagranie miało już milion odsłon na malajskim Instagramie.