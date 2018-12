Życie Leonarda Poznera zmieniło się 14 grudnia 2012 r. Mieszkaniec Newtown w stanie Connecticut jak co rano odwiózł syna Noaha do szkoły. Godzinę później do budynku wtargnął 20-letni Adam Lanza uzbrojony w karabin samopowtarzalny i dwa pistolety. Wcześniej zastrzelił własną matkę.

Po przebiciu się przez szklane drzwi wejściowe napastnik przez kilka minut chodził od sali do sali i wygarniał serie do przerażonych uczniów i nauczycieli, aż w końcu sam odebrał sobie życie. Zginęło 20 dzieci w wieku 6-7 lat i sześcioro dorosłych. Noah Pozner był najmłodszą ofiarą.

Tragedia ożywiła na moment beznadziejne starania o ograniczenie dostępu do broni w Ameryce. Dwie zaproponowane wtedy ustawy upadły w Senacie.

Kilka dni temu służby państwowe podały, że w 2017 r. liczba ofiar broni palnej w USA była najwyższa od 20 lat: blisko 40 tys. zabitych.

„Nikt nie umarł w Sandy Hook”