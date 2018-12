2 ZDJĘCIA Władimir Putin przemawia w Moskwie na partyjnym kongresie, 8 grudnia 2018 r. (Fot. Alexander Zemlianichenko / AP Photo)

CO W ROSJI PISZCZY? Konstytucja Federacji Rosyjskiej, za co wczoraj pochwalił ją prezydent Władimir Putin, to "żywy, rozwijający się organizm". Można ją więc zmienić tak, by naczelnik państwa został naczelnikiem dłużej, niż mu dziś na to pozwala ustawa zasadnicza.