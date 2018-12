Zgłoszony przez część torysów wniosek o wotum nieufności wobec Theresy May jako przywódczyni Partii Konserwatywnej to owoc podziałów, które nabrzmiewały w ugrupowaniu od dawna. Właśnie one skłoniły byłego premiera Davida Camerona do rozpisania referendum brexitowego z 2016 r. Teraz znów destabilizują brytyjską politykę.

Niezależnie od wyniku głosowanie ich nie zakończy.

Pół biedy, gdyby chodziło tylko o przywództwo w partii. Jednak stawką rozgrywki jest też teka premiera, a w konsekwencji przewodnictwo w sporach o kształt rozwodu z Unią.

Jeśli May wygra – co według komentatorów jest w miarę prawdopodobne, ale w żadnym wypadku przesądzone – jej pozycja trochę się wzmocni. Choćby dlatego, że przez kolejny rok nikt w partii nie będzie mógł rzucić jej rękawicy. Inna sprawa, że być może May spróbuje ocalić skórę, sugerując przed głosowaniem, że przeprowadzi kraj przez okres przygotowań do brexitu, a przed kolejnymi wyborami ustąpi.