Na polskim Allegro maska Kim Dżong Una z lateksu kosztuje 79,99 zł plus koszty wysyłki. Będzie można nią postraszyć znajomych w karnawale.

Jednak w Seulu furorę robią inne maseczki z przywódcą Korei Północnej. Dostępne w sklepach z kosmetykami służą nawilżaniu twarzy i sprzedają się jak świeże bułeczki. W dziesięciomilionowej stolicy Korei Południowej – choć leży ona w zasięgu północnokoreańskiej artylerii – lęk przed nuklearnym Kimem szybko znika.

Koreańczycy z Południa szykują się na przyjazd despoty z Północy na początku roku. Jeśli się zjawi – co nie jest pewne – będzie to kolejny, już czwarty szczyt obu Korei za obecnej prezydentury Moon Jae-ina. Prze on do ocieplenia stosunków między sąsiadami od kwietnia, gdy rozpoczął trwającą do dziś ofensywę dyplomatyczną na Półwyspie. Obaj przywódcy spotkali się po raz pierwszy wiosną w Panmundżom, Wiosce Pokoju, gdzie mieści się przejście między zwaśnionymi Koreami. Uśmiechnięci, trzymając się za ręce, przekroczyli wspólnie linię demarkacyjną. Spotkali się też w maju, a we wrześniu Moon pojechał do Pjongjangu na kolejny szczyt z Kimem. Teraz przyszedł czas na rewizytę dyktatora w Seulu.