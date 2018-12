Dyrektor finansowa Huawei, a zarazem córka założyciela tej firmy, została zatrzymana w Kanadzie 1 grudnia na żądanie USA. We wtorek sąd w Vancouver przychylił się do wniosku adwokatów i wyznaczył kaucję w wysokości 10 mln dolarów kanadyjskich, w tym 7 mln w gotówce i 3 mln w gwarancjach. We wniosku wskazywano na zły stan zdrowia 46-letniej Meng, która wcześniej przeszła operację nowotworu i ma trudności z przyjmowaniem stałego pokarmu.

Sędzia polecił jej nosić opaskę z nadajnikiem, zakazał wychodzenia z domu w nocy i nakazał wydanie wszystkich dokumentów podróży. Meng ma się stawić w sądzie 6 lutego, kiedy to prawdopodobnie będzie rozpatrywany wniosek o ekstradycję do USA – jeśli się taki pojawi. Na razie Amerykanie go nie złożyli, mają na to 60 dni.

Waszyngton oskarża Meng o wykorzystanie spółki zależnej Skycom do obejścia sankcji nałożonych przez USA na Iran. Prokuratorzy twierdzą, że Meng wprowadziła w błąd banki w kwestii związków Huawei ze Skycom. Ona temu zaprzecza.