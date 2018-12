Niewykluczone, że próbował uciec do Niemiec lub że mu się to udało. Niespełna 300-tys. Strasburg leży na granicy, dlatego też na prowadzących do Niemiec przejściach wprowadzono kontrole graniczne. Niemcy zaś postawili na nogi swoich policjantów. Obywatelom radzą unikać dróg, które prowadzą do Francji.

Cherif Chekatt zna sąsiedni kraj. Za poważne kradzieże niemiecki sąd w odległym o 180 km od Strasburga Singen skazał go na kilka lat więzienia. Wyrok skończył odsiadywać w zeszłym roku.

Sterroryzował taksówkarza i odjechał jego samochodem

Pobyt za kratkami niczego go jednak nie nauczył. Po wyjściu na wolność znowu zaczął kraść. W wtorek rano policja zamierzała go aresztować za udział w napadzie z bronią w ręku. Chekatt zapadł się jednak pod ziemię. Około godz. 19.50 wszedł na plac Klebera, gdzie działa największy w Strasburgu jarmark bożonarodzeniowy, i zaczął strzelać z karabinka automatycznego. Od kul zginęły trzy osoby, w tym turysta z Tajlandii trafiony w głowę. Kilkanaście osób jest rannych, w tym osiem ciężko. Wśród poszkodowanych jest Polak, o czym poinformował MSZ na podstawie informacji przekazanych przez władze francuskie.