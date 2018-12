Graham Brady, przewodniczący tzw. komitetu 1922, zrzeszającego szeregowych posłów torysów, ogłosił w środę rano, że otrzymał co najmniej 48 listów od niezadowolonych parlamentarzystów. Tyle (15 proc. z 315 posłów torysów) musiało spłynąć, by uruchomić procedurę.

Oznacza to, że jeszcze dziś odbędzie się tajne głosowanie nad przywództwem May w Partii Konserwatywnej. Brady poinformował, że zaplanowano je między godz. 19 a 21 polskiego czasu. Następnie rozpocznie się liczenie głosów, a wyniki zostaną ogłoszone „tak szybko, jak to możliwe”. Aby przetrwać, May potrzebuje zwycięstwa zwykłą większością głosów.

Scenariusze głosowania

Jeśli premier wygra, przez kolejny rok nikt w jej partii nie będzie mógł rzucić jej kolejnego wyzwania. Jeśli przegra, rozpocznie się proces wyboru jej następcy. A May nie będzie już mogła stanąć w szranki.

Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się byłego ministra spraw zagranicznych Borisa Johnsona, ministra spraw wewnętrznych Sajida Javida czy minister pracy Amber Rudd. Nowy przywódca największego ugrupowania w Westminsterze zostałby nowym premierem.