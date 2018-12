Unia Europejska zleciła badanie, które dotyczyło postrzegania antysemityzmu przez europejskich Żydów, i to tych, którzy czują się na tyle mocno związani ze środowiskiem żydowskim, żeby chcieć wypełnić długą ankietę. To ważne, bo choć wyniki są zatrważające, to należy je czytać w kontekście szerszych badań o stosunku do Żydów w Europie, choćby ostatniego sondażu CNN, z którego wynika, że sympatia do Żydów przeważa nad antypatią, w zależności od kraju, od trzech do siedmiu razy, równoważy się zaś tylko na Węgrzech.

Nowe badanie pokazuje, jak Żydzi czują się w Europie, a nie jak inni Europejczycy się czują wobec Żydów.

Tyle że to, jak się czują Żydzi, jest lepszym wskaźnikiem antysemityzmu niż to, jak się czują nie-Żydzi; jak w przypadku każdego rasizmu pytać należy ofiary, a nie potencjalnych sprawców. Nie należy zbywać wyników problemami metodologicznymi, bo autorzy są ich świadomi i je uwzględnili, ani wskazywaniem na to, że inni – muzułmanie, Romowie – mają w Europie jeszcze gorzej. Wniosek, jaki płynie z badania, jest jednoznaczny: 75 lat po Zagładzie antysemityzm w Europie ma się dobrze. Wyniki z 12 krajów są zaskakująco zgodne.