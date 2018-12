Po odwołaniu zaplanowanego na dziś głosowania nad porozumieniem z Brukselą w sprawie rozwodu premier Theresa May wyprawiła się na kontynent. Rozmawia z europejskimi politykami, by uzyskać dodatkowe gwarancje, które pozwolą zaakceptować umowę w Izbie Gmin. Rząd przełożył głosowanie, bo w obecnym kształcie by nie przeszła. Sprzeciw wobec niej sygnalizowała nie tylko opozycja, ale też ok. 100 posłów rządzącej Partii Konserwatywnej.

Rano May rozmawiała w Hadze z premierem Holandii Markiem Ruttem.

Następnie, mimo drobnych problemów z wyjściem z samochodu, spotkała się w Berlinie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Wczesnym wieczorem porozmawia zaś z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem i szefem Komisji Europejskiej Jeanem-Claude’em Junckerem.

Ten ostatni zastrzegł w porannym przemówieniu w Parlamencie Europejskim, że „nie ma miejsca na renegocjacje”, ale możliwe są dodatkowe wyjaśnienia i interpretacje bez otwierania umowy na nowo.