Składany na koniec roku raport czeskich służb pewnie by przeszedł bez echa, gdyby nie ostra reakcja nań prezydenta Zemana. Kilka dni w temu w telewizji powiedział, że to, co dostał, jest „paplaniną”, a tezy kontrwywiadu o zagrożeniu działalnością rosyjskich szpiegów nie mają pokrycia w rzeczywistości.

– W utajnionej wersji raportu nie ma na to ani jednego dowodu, nikt przecież nie został z kraju wyrzucony – mówił Zeman.

Stwierdził również, że stale jest źle informowany na temat niebezpieczeństw, jakie grożą krajowi. I że życzyłby sobie obszerniejszego fragmentu dotyczącego zagrożenia islamskim terroryzmem – „z informacji policji” wie, że ono istnieje.

– Ten raport przekonuje mnie, że pracownicy BIS to partacze – powiedział na koniec Zeman.

Dezinformacja – rosyjska broń

Michal Koudelka, szef BIS, następnego dnia bronił tezy o wzmożonej aktywności rosyjskich i chińskich służb, których działalność ma w dużej mierze polegać na dezinformacji. Powiedział, że w ostatnich pięciu latach jego ludzie przyczynili się do rozbicia całej siatki szpiegów z obydwu krajów, na ogół zostali oni wydaleni „po cichu”. Dodał też, że działania Czechów chwalą bardzo koledzy z amerykańskiego i izraelskiego wywiadu, którzy uznają BIS za jedną z najbardziej skutecznych służb w Europie.