Premier Theresie May pozostały już tylko godziny na przekonanie posłów do porozumienia wynegocjowanego przez nią z UE.

Głosowanie nad wnioskiem w sprawie jego poparcia lub odrzucenia ma odbyć się we wtorek wieczorem – choć „Sunday Times” sugerował wczoraj, że może zostać przełożone. Według dziennika May ma w poniedziałek ogłosić, że wybiera się do Brukseli, by w ostatniej chwili poprawiać umowę, waląc pięścią w stół w stylu Thatcher.

Byłby to zaskakujący zwrot, bo unijni oficjele wielokrotnie sygnalizowali, że nie zamierzają niczego renegocjować. A nowy minister ds. brexitu Stephen Barclay zapewnił, że głosowanie odbędzie się zgodnie z planem.

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk w niedzielę zdradził tylko na Twitterze, że rozmawiał z May. „To będzie ważny tydzień dla losu brexitu" - ocenił Tusk.

Prawdopodobne jest, że umowa zostanie odrzucona. Głosowanie przeciwko zapowiedziała nie tylko opozycja, ale również ponad stu posłów rządzącej Partii Konserwatywnej. Liczba buntowników raczej rośnie, niż maleje.