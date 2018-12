Edouard Philippe podkreślił, że gniew „żółtych kamizelek” ma korzenie w zaniedbaniach, które narastały już od kilkudziesięciu lat, a ekipa Emmanuela Macrona doszła do władzy w 2017 r. Rząd uważa jednak, iż żaden podatek nie może doprowadzać do naruszenia narodowej jedności. Dlatego – na razie okresowo – odwołuje posunięcia fiskalne, które miały wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Listę zawieszonych na sześć miesięcy decyzji otwiera podwyżka akcyz na paliwa. Najostrzejsza – o 6,5 eurocentów za litr – miała dotyczyć oleju napędowego. Miał to być element szerszej polityki transformacji prowadzącej do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, m.in. przez zniechęcanie do używania samochodów z silnikami dieslowskimi, zwłaszcza starych roczników.

Jednakże najubożsi obywatele żyjący poza wielkimi miastami – gdzie nie ma dobrze rozwiniętego transportu zbiorowego – muszą dojeżdżać do pracy samochodami, głównie na olej napędowy. Ich właścicieli nie stać zaś teraz na kupno nowocześniejszych – dlatego poczuli się jak w pułapce. To właśnie leżało u podstaw wybuchu protestów i powstania ruchu „żółtych kamizelek”.